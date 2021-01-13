Научное издание книги Гитлера «Моя борьба» выпустят в Польше

В Польше выпустят научное издание книги лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf). Об этом в среду, 13 января, сообщает газета Rzeczpospolita.

Автор польского перевода книги с критическим введением и сносками — историк и политолог Евгениуш Круль. Как отмечает газета, он работал над книгой три года.

При этом изначально ожидалось издание при сотрудничестве с Институтом политических исследований Польской академии наук, но в 2016 году после протестов некоторых ученых руководство института отказалось от участия в проекте.

В издательстве заверили, что книгу рекламировать не будут, а цена будет «непомерной» для массовой аудитории.

Как отметил сам Круль, существующие правовые оговорки, то есть установленный законом запрет на пропаганду фашистского контента, не сможет стать препятствием для издания книги. По его словам, Уголовный кодекс исключает из уголовной ответственности научную деятельность.

В России запрещено издавать, распространять и хранить автобиографию Гитлера с 2010 года. Mein Kampf была внесена в федеральный список экстремистских материалов.

В конце ноября сообщалось, что следователи в Орловской области начали проверку опубликованной в СМИ информации о продаже почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера в газетных киосках.