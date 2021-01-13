Штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать два дня

В Ростовской области в ближайшее время ожидается усиление ветра до 20 м/с и гололед, рассказали в управлении МЧС по региону. Штормовое предупреждение распространяется на 13 и 14 января, включая ночные часы.

Как напоминает RostovGazeta, в Морозовском и Кашарском районах в среду, 13 января, действуют ограничения для автомбилистов. Они связаны со снегопадом и сильным ветром.

Напомним, лавинная опасность объявлена в Холмском, Долинском и Южно-Сахалинском городских округах Сахалинской области. На остальной территории острова будет нелавиноопасно, но сход одиночных лавин вполне возможен.