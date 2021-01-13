Госдеп уведомил европейские компании о санкциях из-за «Северного потока – 2»

Государственный департамент США предупредил европейские компании, которые, по мнению Вашингтона, содействуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о риске санкций. Об этом в среду, 13 января, со ссылкой на анонимные источники сообщает агентство Reuters.

Что готовит проекту Белый дом

Как уточняется, пакет рестрикций готовит команда действующего президента США Дональда Трампа.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их оставить работу, пока не стало слишком поздно», — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп назовет компании, которые участвуют в строительстве проекта.

В списке могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, оказанием помощи в прокладке подводного трубопровода или проверкой строительного оборудования проекта.

Причины санкций

В США полагают, что «Северный поток – 2» якобы усилит экономическое и политическое влияние России на Европу. Против проекта также выступили Польша, страны Балтии и Украина.

В Москве называют «Северный поток – 2» исключительно коммерческим проектом. Германия также признает исключительно экономический характер газопровода.

Позиция Москвы

Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Как отметил дипломат, в России не сомневаются в завершении проекта.

Он напомнил о высказывании канцлера Германии Ангелы Меркель о неизменности позиции Берлина в отношении газопровода.

О проекте

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают прибалтийские государства, Польша и Украина, а также США, которые ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год, — документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

В конце декабря 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ищет любые предлоги, для того чтобы достичь своей глобальной цели — сдерживания России. По ее словам, одной из задач данной стратегии является остановка строительства газопровода.