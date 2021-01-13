Голливуд перенесет премьеры весенних блокбастеров из-за коронавируса

В американских СМИ появилась информация о том, что Голливуд перенесет весенние кинопремьеры. В списке оказались наиболее ожидаемые блокбастеры, передает телеканал «Известия». На осень могут переехать «Черная вдова» от Marvel, продолжение нашумевшего триллера «Тихое место 2», девятая часть знаменитого боевика «Форсаж», юбилейный 25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» и приквел к «Далматинцам» — история про Круэллу Дэ Вилль. Перенос проектов связан с неблагоприятной эпидситуацией в мире.

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