Ульяновский электротранспорт оснастят очистителями воздуха

В Ульяновске в 240 трамваях и троллейбусах установят очистители воздуха. Они уже имеются в 28 трамваях и 26 троллебусах. В каждом работают по два прибора, обеззараживающих воздух.

Как рассказал ресурсу ulpravda.ru главный инженер «Ульяновскэлектротранса» Сергей Лебедев, речь идет о рециркуляторах с высококачественными лампами. Они работают, когда пассажиры находятся в салоне, но при этом никакого вредного воздействия не оказывают.

До конца февраля планируется оборудовать такими приборами 180 трамваев и 60 троллейбусов.

Установка производится по поручению губернатора Сергея Морозова. Этот вопрос рассматривался в ноябре прошлого года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Тогда же было принято решение о выделении субсидий на покупку бактерицидных рециркуляторов.