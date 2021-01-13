Прямой эфир
Общество
Число работающих удаленно россиян за год выросло с 60 тыс. до 6 млн
Общество
Санкт-Петербург получил еще 20 тыс. доз вакцины от коронавируса
Спорт
Второй бой Поветкина и Уайта пройдет 6 марта
Мир
Первый этап сертификации «Спутника V» в ЕС запланирован на 19 января
Общество
В Москве еще 6870 человек вылечились от COVID-19 за сутки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Общество
В ВОЗ отметили снижение числа новых случаев COVID-19 в России
Общество
МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина
Интернет
YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней
Сюжет:

Гинцбург оценил риск появления новых мутаций коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чем дольше длится пандемия, тем выше риск возникновения мутаций коронавируса, заявил в среду, 13 января, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации
В Евросоюзе не планируют обязывать туристов прививаться

«Поэтому надо бороться сообща с вирусом. Сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — цитирует его «РИА Новости».

В связи с этим Гинцбург призвал бороться с COVID-19 сообща с другими странами, пишет «Газета.ру».

Говоря о поставках российской вакцины «Спутник V» от коронавируса за рубеж, Гинцбург уточнил, что для этого не приходится использовать производственные мощности России.

Он также добавил, что в российских регионах уже есть запасы вакцины в большем или меньшем количестве.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай британского штамма.

В тот же день стало известно об обнаружении новой мутации SARS-CoV-2 в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Новый вариант коронавируса отличается от ранее обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Препарат уже начал поступать за рубеж. Так, первые образцы «Спутника V» получили в Венгрии 19 ноября. Страна стала первой в Евросоюзе, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021