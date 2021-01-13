Гинцбург оценил риск появления новых мутаций коронавируса

Чем дольше длится пандемия, тем выше риск возникновения мутаций коронавируса, заявил в среду, 13 января, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Поэтому надо бороться сообща с вирусом. Сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — цитирует его «РИА Новости».

В связи с этим Гинцбург призвал бороться с COVID-19 сообща с другими странами, пишет «Газета.ру».

Говоря о поставках российской вакцины «Спутник V» от коронавируса за рубеж, Гинцбург уточнил, что для этого не приходится использовать производственные мощности России.

Он также добавил, что в российских регионах уже есть запасы вакцины в большем или меньшем количестве.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай британского штамма.

В тот же день стало известно об обнаружении новой мутации SARS-CoV-2 в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Новый вариант коронавируса отличается от ранее обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Препарат уже начал поступать за рубеж. Так, первые образцы «Спутника V» получили в Венгрии 19 ноября. Страна стала первой в Евросоюзе, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).