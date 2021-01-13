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Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения

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Премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед ас-Сабах подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабмина. Об этом в среду, 13 января, сообщает Reuters со ссылкой на агентство KUNA.

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«Премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед ас-Сабах подал заявление об отставке кабмина эмиру Навафу Аль Ахмед Аль Джабер ас-Сабаху», — говорится в сообщении.

Премьер-министр подал в отставку после того, как 12 января получил просьбу об отставке от министров.

Министры пошли на такой шаг из-за того, что депутаты избранного в декабре 2020 года парламента потребовали от премьера прийти на заседание парламента 5 января и ответить на их обвинение в нежелании сотрудничать с законодательным советом. Заседание не состоялось из-за отказа правительства присутствовать, передает газета Gulf News.

Депутаты предъявляли правительству несколько обвинений. Во-первых, речь идет о нарушениях при формировании кабмина без учета указаний парламента. Во-вторых, они обвинили правительство в оказании давления на парламент из-за поддержки кандидатуры бывшего спикера парламента Кувейта Мазрука аль-Ганима. Третий вопрос касался того, что власти промедлили в предоставлении на рассмотрение парламента программы работы правительства.

Кроме того, по данным бывшего министра финансов Барака аш-Шитана, в текущем финансовом году, который закончится в марте 2021 года, дефицит бюджета Кувейта составит $46 млрд из-за коронавируса и падения цен на нефть.

Новый кабинет министров Кувейта во главе с премьером Сабахом Халедом Аль Хамадом ас-Сабахом был сформирован 14 декабря 2020 года после проведения в стране парламентских выборов.

В октябре 2020 года новый наследный принц шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял присягу перед парламентом Кувейта в качестве нового наследного принца, пишет «Газета.ру».

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