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Девочку из Калуги признали самой красивой в России

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10-летняя жительница Калуги признана самой красивой девочкой в стране. Мелания Чумакова стала победительницей конкурса красоты «Самая красивая девочка России 2020 года».

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Как пишет газета «Весть», Мелания стала первой среди более 50 тыс. участниц, представляющих разные уголки страны. В соревнованиях могли принимать участие дети в возрасте от 0 до 17 лет.

Жюри выбрало 54 участницы, которые одержали победу и стали призерами в своих возрастных категориях. 10-летняя калужанка выиграла не только среди сверстниц, но и среди всех участниц в общем зачете.

В своей заявке Мелания написала, что занимается вокалом и танцами и мечтает стать фотомоделью. Теперь она попадет на обложку журнала «Дети России» и расскажет на его страницах о своей победе.

В конце декабря 2020 года сообщалось о переносе на весну финала национального конкурса красоты «Мисс Россия». Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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