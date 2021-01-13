На РЕН ТВ стартует новое экстремально-познавательное шоу «Знаете ли вы, что?»

РЕН ТВ начинает 2021 год с громких телепремьер. Так, 19 января телеканал покажет новое экстремально-познавательное шоу «Знаете ли вы, что?» В рамках проекта зрителей ждут истории великих открытий, факты об изобретениях и изобретателях и, конечно, главные загадки человечества, которые приготовила нам сама природа. Все темы, выбранные для шоу «Знаете ли вы, что?», с первой же серии дают возможность окунуться в мир важнейших изобретений человечества, которые открыла миру сама природа. Хорошо ли вы знаете, кого называют королями неба? Или какими новыми технологиями обладают киберпреступники в XXI веке? Ответы на эти вопросы вы получите по вторникам в 23:30 с 19 января на телеканале РЕН ТВ.

Ведущим нового шоу стал изобретатель, инженер Алексей Иванченко. 25 лет Алексей Иванченко занимается популяризацией науки. Харизматичный ведущий, талантливый ученый, гениальный изобретатель. За четверть века трудоемкой работы инженер-конструктор сумел запатентовать десятки изобретений. В новом проекте на РЕН ТВ Алексей займется подробным изучением связи животного мира и инженерии: как гекконы научили людей лазать по стенам? Что общего у вертолета и стрекозы? Чем обязаны незрячие люди дельфинам?

Новое шоу с Алексеем Иванченко — это захватывающий рассказ, меняющий представление о научно-популярном сегменте на телевидении, в котором РЕН ТВ остается безусловным лидером. Новым проектом РЕН ТВ вновь усиливает портфель интеллектуального вещания и развивает данное направление на всем отечественном телевидении.

Фантастические эксперименты, необычайные технологии, о которых люди даже не догадываются, изобретения и испытания, идеи, изменившие весь мир — всё это каждый вторник в 23:30 на телеканале РЕН ТВ.