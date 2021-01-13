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Банки опасаются последствий из-за резкого перехода на цифровой рубль

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Банки опасаются оттока средств из-за цифрового рубля. Есть риск роста ставок и снижения кредитоспособности россиян, сообщает телеканал «Известия». Исследование провела Ассоциация банков России. В опросе приняло участие 17 финансовых организаций. Банки могут выполнять только агентскую функцию. По мнению опрошенных банков, переход на цифровой рубль должен быть поэтапным. Иначе ЦБ в одном лице станет регулятором и держателем кошельков клиентов. Банк России будет конкурировать с кредитными организациями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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