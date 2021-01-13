Синоптики предупредили о штормовом ветре в Крыму

В ближайшие часы и до окончания суток 13 января в Крыму ожидается штормовой ветер. Предупреждение выпустило главное управление МЧС по республике.

Северо-западный ветер может усилиться до 25 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают о сильном дожде на протяжении всего дня, который вечером перейдет в снег. Дневная температура при этом составит +9 градусов, пишет ИА «Крыминформ».

9 января сообщалось, что в Крыму установилась рекордно теплая для этого времени года погода. В Симферополе в первые дни 2021 года был побит рекорд тепла 1931 года, когда столбики термометра показывали +14,4 градуса. На метеостанции Симферополь 5 января фиксировалась температура +17,6 градуса.