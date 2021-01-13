Народный художник РФ Евгения Гатилова умерла в возрасте 99 лет

Известный советский скульптор по фарфору народный художник России Евгения Гатилова скончалась в Москве на 100-м году жизни. Об этом в среду, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина упала с дивана — на ее голове обнаружена рана со следами крови. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Как сообщил источник ТАСС, Гатилову обнаружили в ее квартире в Большом Девятинском переулке 12 января.

Гатилова была одним из крупнейших скульпторов по фарфору в Советском Союзе. В 2006 году она была удостоена звания народного художника России. Более 35 лет работала скульптором на Дулевском фарфоровом заводе.

Авторству Гатиловой принадлежат скульптурные портреты поэтов Александра Пушкина, Александра Блока, писателя Василия Шукшина и артиста Александра Вертинского.