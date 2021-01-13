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Санкт-Петербург получил еще 20 тыс. доз вакцины от коронавируса

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Еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступили в Санкт-Петербург. Об этом в среду, 13 января, говорится в сообщении на сайте правительства города.

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«В течение января ожидается поставка еще 68 тыс. доз вакцины от коронавируса», — уточняется в сообщении. В городе в настоящее время действуют 70 прививочных пунктов, их число планируется увеличить до 100.

С начала прививочной кампании привиты 15 352 человек, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 петербуржцев. Кроме медиков, учителей, социальных работников и правоохранителей в Санкт-Петербурге прививают от COVID-19 представителей СМИ и пенсионеров с хроническими заболеваниями.

Перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова 11 января заявила, что остановить распространение коронавируса можно при условии вакцинации трех четвертей населения за короткий срок.

В тот же день в Санкт-Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк после перерыва в связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению COVID-19.

5 января губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры позволили снизить заболеваемость коронавирусом.

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