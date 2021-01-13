Второй бой Поветкина и Уайта пройдет 6 марта

Второй поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом запланирован на 6 марта. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, пишет 12 января портал BoxingScene.

Первый бой против британца российский спортсмен провел в августе 2020 года. Поединок завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Тогда же россиянин завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. 29 декабря этот поединок был номинирован на звание лучшего в 2020 году по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Второй бой должен был состояться 21 ноября, но его перенесли на конец января 2021 года, поскольку у Поветкина выявили COVID-19. 30 ноября Поветкин полностью вылечился и приступил к легким тренировкам.

Промоутер бойца Андрей Рябинский в сентябре выразил уверенность, что команда Поветкина сможет грамотно построить подготовку и подойти к реваншу в отличной форме и с хорошим планом на бой.

В декабре российский боксер допустил, что может завершить карьеру после проведения второго боя с Уайтом.

Всего за время своей карьеры 41-летний Александр Поветкин провел 39 боев, одержал 36 побед, потерпел два поражения. Еще один бой завершился ничьей.