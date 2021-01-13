Съёмки продолжения «Секса в большом городе» начнутся этой весной

Звёзды «Секса в большом городе» получат по $1 млн за каждый эпизод. Продолжение сериала выйдет под названием «А затем», передает телеканал «Известия». Сиквел расскажет об отношениях Кэрри, Шарлотты и Миранды. Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, в проекте не появится. Сиквел будет состоять из десяти серий. Съёмки стартуют в Нью-Йорке этой весной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.