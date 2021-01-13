Демократы назвали Дональда Трампа угрозой национальной безопасности

Демократы обвинили Трампа в преступлениях против США. Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте, передает телеканал «Известия». В нем президента США называют угрозой национальной безопасности. Трампу хотят запретить в будущем занимать государственные посты. Майкл Пенс выступил против отстранения Трампа, направив письмо в конгресс. Вице президент США считает, что применение 25-й поправки может создать ужасный прецедент. Палата представителей проголосует по импичменту сегодня.

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