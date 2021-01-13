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Приехавшие в Изборск туристы съели за праздники более 3 тыс. блинов

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В древней деревне Изборск в Псковской области в дни новогодних каникул побывали 11 тыс. человек. За время каникул для них провели 70 экскурсий. В музейном кафе туристы съели более 3 тыс. объектов.

Предварительные итоги новогодних праздников на туристических объектах в Пскове подвел директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. По его словам, которые приводит Псковское агентство информации, эти дни были очень напряженными для музея.

Особой популярностью у туристов пользовались Варлаамовский угол и Двор Постникова. Из-за ограничений по COVID-19 не было возможности принимать большие группы туристов. В основном это были приезжие из Москвы и Петербурга.

В ноябре 2020 года деревню Изборск признали одной из самых живописных на территории России. Исследование проводила Ассоциация самых красивых деревень России.

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