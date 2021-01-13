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Кокорин рассказал о будущем в «Спартаке»

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Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин ответил на вопрос о своем будущем в составе команды.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы еще попозже спросили», — цитирует его «Спорт-Экспресс» 13 января.

9 января Тимофей Бердышев, агент форварда, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны итальянских команд. Сообщалось, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним российским футболистом.

При этом, по словам агента, Кокорин хочет играть только в «Спартаке».

Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа. Ранее он был в составе «Зенита» и «Сочи».

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