В США сына судьи обвинили во вторжении в здание конгресса

Власти США обвинили сына судьи в незаконном вторжении в здание конгресса. Мужчину задержали в Нью-Йорке, передает телеканал «Известия». Аарон Мостовский проник в помещения во время беспорядков 6 января. СМИ сообщают, что задержанного обвиняют в краже щита и полицейского бронежилета. Личность мужчины установили по интервью в газете. Разговор с журналистом был записан в здании конгресса. В нем Мостовский заявлял, что выборы «были украдены».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.