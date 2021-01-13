«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока по причине того, что был достигнут лимит государственных субсидий. Об этом в среду сообщается на сайте компании.

««Аэрофлот» приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям», — говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что все подтвержденные, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 мск бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами авиакомпании.

В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена, подчеркнули в компании.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления № 215 от 2018 года. В 2020 году государство выделило на эти цели 5,8 млрд рублей. Воспользоваться льготными перевозками могут россияне до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

4 января стало известно, что «Аэрофлот» принял решение увеличить сроки оформления и оплаты билетов, забронированных по субсидированным тарифам перевозок.