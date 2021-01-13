У президента Федерации пятиборья России похитили $600 тыс.

Из дома главы Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова похитили деньги и ювелирные украшения. Об этом в среду, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

В полицию с заявлением обратилась супруга Аминова, женщина работает в таможенно-брокерском центре.

По данным телеканала, злоумышленник проник в дом, где проживает Аминов с женой и двумя детьми, и похитил прикрученный к стене металлический сейф из шкафа в ванной комнате.

В момент ограбления в доме находились горничная, повар, няня, трое охранников и разнорабочие.

В настоящее время устанавливается общая сумма материального ущерба, возбуждено уголовное дело.

Ранее в декабре неизвестные обокрали квартиру 24-летней жительницы Москвы на сумму более 24 млн рублей. Из квартиры дома в районе Куркино воры вынесли несколько дорогих наручных часов, ювелирные изделия и наличные в валюте.