В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Рост по итогам года составил 65%, сообщает телеканал «Известия». Начинающие специалисты востребованы в строительстве. Людей без опыта готовы взять на производство и в сферу продаж. Активность соискателей выросла на 40% в сравнении с 2019 годом. Чаще всего искали работу в сфере госсслужбы и в НКО.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.