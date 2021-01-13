Арктический холод придет в ближайшие сутки в Башкирию

Аномальное похолодание принесет на территорию Башкирии арктический циклон. В среду, 13 января, местами пройдет небольшой снегопад, но температура воздуха достигнет рекордной отметки.

Так, в ночные часы столбики термометра опустятся до –35 градусов, а днем будут держаться на отметке –24 градуса, пишет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на метеорологов.

Значительное потепление придет в республику только в пятницу, 15 января. Вместе с ним нагрянут и снегопады. Местами снег будет с дождем. В спасательном ведомстве предупредили о гололедных явлениях, налипании снега на деревья и провода. В ночные часы температура составит –16 градусов, днем будет 9 градусов мороза.

13 января синоптики спрогнозировали, когда в Москве наступит пик холодов. Самым холодным днем станет воскресенье, 17 января. Ночью ожидается до –24 градусов, что ниже климатической нормы на 8–10 градусов.