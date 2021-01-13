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Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом денег

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Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не изменит отношения банков и их клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга в среду, 13 января.

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Поправки в ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уточняющие порядок контроля за оборотом наличных и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей. Эти пороговые суммы не изменятся.

По действующему законодательству информацию об операциях, которые подлежат обязательному контролю, банки и другие уполномоченные организации передают в Росфинмониторинг без возложения дополнительных обязанностей на их клиентов — юридических и физических лиц.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — указали в службе.

Ранее в среду в Центробанке заявили, что вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону, не несут в себе революционных изменений и должны облегчить отчетность для банков.

Банки будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях с наличными своих клиентов.

Не изменилась обязанность кредитных организаций предоставлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций. Пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, остались прежними. Они составляют 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимостью на сумму до 3 млн рублей).

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