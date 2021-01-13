Прокуратура начала проверку по факту падения лифта с людьми в Красноярске

Прокуратура начала проверку по факту падения лифта с людьми в одной из многоэтажек Красноярска. Об этом в среду, 13 января, заявили «РИА Новости» в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура проводит проверку после инцидента с лифтом в многоэтажном доме в Красноярске по адресу: ул. Подзолкова, 26», ― рассказали агентству.

Как сообщила управляющая компания на своей странице в Instagram, причиной нарушения работы лифта стало то, что собственник одной из квартир перегрузил кабину строительным мусором.

Ранее в Сети появились кадры, на которых женщины и ребенок оказались запертыми в падающем лифте, передает РЕН ТВ. Судя по записи, лифт несколько раз срывался в свободное падение, но благодаря сработавшим уловителям трагедии удалось избежать.

Ранее, 8 декабря, стало известно, что лифт с женщинами и детьми рухнул в многоквартирном доме в Челябинске. По факту инцидента была организована проверка.