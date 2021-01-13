Полицейские в Ленобласти в ходе погони задержали машину с телом убитого

Водитель автомобиля, в салоне которого находилось тело убитого мужчины, задержан сотрудниками ГИБДД в Ленинградской области в ночь на среду, 13 января. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Погоня за «УАЗ Патриотом» началась после того, как водитель не остановился на требование сотрудников Госавтоинспекции.

«В ходе преследования в деревне Хижина автомобиль въехал в сугроб». — уточнили в ведомстве.

Тело убитого мужчины правоохранители обнаружили на заднем сиденье. Водитель автомобиля в момент задержания был пьян, его доставили в отдел полиции.

В начале января регистратор патрульного автомобиля ГАИ снял погоню за превысившим скорость водителем в центре Санкт-Петербурга. Преследование закончилось тем, что иномарка нарушителя перевернулась. За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек.