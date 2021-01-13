Снос ТЦ на левом берегу Воронежа приостановили по решению суда

В Левобережном районе Воронежа приостановлен снос торгового центра «Народный». Решение об этом принял Арбитражный суд Центрального округа.

Кассационные жалобы на решения нижестоящих инстанций, Арбитражного суда Воронежской области и 19-го апелляционного суда подали владелец торгового центра ООО «Еврострой» и ПАО «Сбербанк». Инициатором разбирательства стал департамент имущественных и земельных отношений.

В июле первая инстанция обязала владельца здания снести его, а землю вернуть в государственную собственность. ИА «Абирег» поясняет, что земля выбыла из распоряжения властей в 2008 году на основе решения районного суда, а в августе 2019 года его отменили.

Ответчик настаивал на пропуске сроков давности иска и на том, что торговый центр построили с получением всех разрешительных документов. Однако решение о сносе «Народного» было подтверждено.

С иском о приостановлении сноса в суд обратился Сбербанк. Там посчитали, что если решения отменят в кассации, то возникнут затруднения поворота их исполнения. Суд с доводами финансовой организации согласился.