Украинский газ почти на 100 млрд рублей оказался в залоге в России

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ на сумму почти 100 млрд рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов».

Данные сведения опубликовал РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год. В частности, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF.

Согласно договоренностям, фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem Holding Limited и некоторых украинских и европейских предприятий.

Вместе с тем кроме акций в залоге фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет около 98 млрд рублей.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» создала некоммерческую организацию «Фонд промышленных активов» в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже организацию вывели за пределы группы ВЭБа и сделали независимой.