В Петербурге задержали лидера ОПГ по делу о разбое и вымогательствах

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ и полиции пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая причастна к совершению разбойных нападений и вымогательствам, ее лидер задержан. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, задержанным является лидер уголовно-преступной среды Александр Анохин. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и (или) в крупном размере).

В ходе обысков по местам жительства и пребывания Анохина изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования данного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, добавили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что полицейские в Новосибирской области задержали 36-летнего местного жителя и возбудили против него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Отмечалось, что задержанный ранее был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Фигуранта заключили под стражу.