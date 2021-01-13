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Палата представителей США приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа

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Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить от власти действующего главу государства Дональда Трампа, сообщает в среду, 13 января, телеканал CNN.

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Процедуру отстранения главы государства от должности должен инициировать Пенс в рамках 25-й поправки к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. В таком случае вице-президент при поддержке большинства членов кабинета может занять место главы государства, пока конгресс не утвердит это решение.

При этом сам Пенс накануне выступил против проведения импичмента.

Представители Демократической партии объявили, что, если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят американскому лидеру импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Однако для отрешения главы государства от должности требуются еще две трети голосов сенаторов, которых пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

11 января избранный президент США Джозеф Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти.

В тот же день представители Демократической партии США официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

Позднее палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и Конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

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