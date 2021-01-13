Охрана фотозон в центре Нижнего Новгорода обошлась в 0,5 млн рублей

Из бюджета Нижнего Новгорода было выделено порядка 548 тыс. рублей на содействие полиции в обеспечении порядка около фотозон в центре города. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Как уточняет ИА «НьюсНН», с 31 декабря по 10 января на улице Большая Покровская и на площади Минина и Пожарского в рамках проекта «Новый год – 2020» проводился фестиваль «Горьковская елка». По этой причине там оборудовали множество фотозон.

К их охране привлекли не только полицию, но и частные спецорганизации. На оплату их услуг и были выделены деньги. Заказчиком работ выступило МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий».

1 января сообщалось, что в новогоднюю ночь в Нижегородской области произошло три пожара из-за неправильного использования пиротехники. во время запуска салютов и петард пострадали три человека.