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Первый этап сертификации «Спутника V» в ЕС запланирован на 19 января

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Первый этап получения разрешения на экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза запланирован на 19 января. Об этом в среду, 13 января, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Речь идет о так называемой научной консультации (scientific review). Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины «Спутник V» была подана РФПИ 22 декабря», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Дмитриев добавил, что процесс регистрации российского препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) запустили в конце октября.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что производитель «Спутника V» не запрашивал сертификацию препарата для выхода на рынок ЕС, но находится в контакте с ЕМА.

Ранее, 8 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V», заявила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры.

6 января сообщалось, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам. Об этом заявляла заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. При этом она не смогла уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Препарат уже начал поступать за рубеж. Так, первые образцы «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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