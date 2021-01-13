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Депутат Госдумы госпитализирован в реанимацию из-за COVID-19

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Из-за осложнений после коронавируса один депутат Государственной думы находится в реанимации. Об этом в среду, 13 января, рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — рассказал он журналистам. По словам Володина, новую инфекцию перенесли более трети депутатов. Всего в нижней палате парламента 450 народных избранников.

Как напомнил председатель Госдумы, из-за перенесенного заболевания скончались двое парламентариев.

Раннее в этот день во Всемирной организации здравоохранения отметили снижение числа новых случаев COVID-19 в России. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 850 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала распространения инфекции выявлено 3 471 053 случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 пациентов.

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