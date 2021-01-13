Театрам в Саратовской области разрешили работать

В Саратовской области вновь открываются театры и другие учреждения культуры, которые не работали на протяжении девяти месяцев из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Постановление об этом подписал губернатор Валерий Радаев.

Решение принято по итогам заседания координационного совета по противодействию коронавирусу. Зрители вновь смогут посещать дома культуры, цирк, театры и филармонию с четверга, 14 января. Наполняемость зрительных мест должна быть не более 30% от общего количества. Доступ организованных групп детей до 16 лет на спектакли и концерты запрещен.

По словам главы региона, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», важно, чтобы все требования по продаже билетов и рассадке зрителей неукоснительно соблюдались. Учреждения культуры необходимо подготовить к работе в новом формате.

Радаев отметил снижение числа заболевших и снижение объемов тестирования. Проводится не менее 5 тыс. тестов в сутки. Регламент полностью соответствует мощностям лабораторной базы. Область еще не приблизилась к тому этапу, когда потребность в тестировании станет минимальной, сказал глава региона.

За последние 24 часа в Саратовской области зарегистрировано 252 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее количество заболевших — 38 тыс. 695 человек.

13 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни в России.