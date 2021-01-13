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Hyundai выпустит новый электрический кроссовер

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Корейская компания Hyundai опубликовала 13 января на своем официальном сайте первые изображения электрического кроссовера Ioniq 5. Премьера модели состоится в феврале.

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В основе нового кроссовера Hyundai Ioniq 5 лежит платформа E-GMP, которая предназначается специально для электромобилей. Модель оснастят светодиодными фарами, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальной решеткой радиатора.

Также машину оборудуют специальными камерами, которые заменят традиционные наружные зеркала заднего вида. Кроме того, на кроссовере дебютирует специальная система Vehicle to Load, которая позволяет Ioniq 5 работать как источник питания. Таким образом, от машины можно будет подзарядить любые бытовые приборы.

Автомобиль получит систему сверхбыстрой зарядки. С ее помощью можно будет пополнить заряд батарей за 5 минут. Все остальные технические характеристики новинки пока держатся в секрете.

12 января сообщалось, что Hyundai в 2021 году выпустит спортивную версию компактного кроссовера Kona, которая получит название N.

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