В ВОЗ отметили снижение числа новых случаев COVID-19 в России

В России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни, заявила 13 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти», — сказала она ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, даже после вакцинации граждане должны соблюдать противовирусные меры, в частности носить маски.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Кроме того, она подчеркнула, что зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

В тот же день врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов также отметил, что спад заболеваемости по коронавирусу есть, и предположил, что резкий рост новых случаев COVID-19 вряд ли произойдет даже после возвращения россиян на работу.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн накануне заявил, что Россия находится на зимнем плато по COVID-19, говорить о победе над коронавирусом еще рано.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 22 850 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За минувшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 566 человек. Выздоровели еще 28 658 человек.

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