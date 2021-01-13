Более 10 тыс. детей родились в 2020 году в Тверской области

В Тверской области за 2020 год появились на свет 10 тыс. 082 младенца. 3656 детей стали первенцами, а вторых детей родилось 3767. Шестыми или последующими детьми в семье стали 129 малышей.

Как пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на статистику регионального загса, больше всего детей в прошлом году появилось у женщин в возрасте от 30 до 34 лет. Далее следуют мамы от 25 до 29 лет, а затем женщины младше 25 лет.

У женщин старше 40 лет родилось 344 ребенка. Среди них 47 малышей стали первенцами в семье, 111 детей — вторыми, а 15 — шестыми и последующими детьми.

Губернатор Игорь Руденя ранее говорил, что улучшение демографической ситуации в Тверской области является одной из ключевых задач местного правительства. На демографические процессы влияют разные факторы, но главный из них — качество жизни населения.

Список мер поддержки семей с детьми включает около 100 позиций. Порядка половины из них — прямые выплаты. На них в совокупности каждый год направляется более 5 млрд рублей.

В конце сентября 2020 года сообщалось, что для многодетных семей в Тверской области закупили 3,7 тыс. пожарных оповещателей на общую сумму 826 тыс. рублей. Их установят в деревянных домах, где проживают многодетные.