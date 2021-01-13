S7 в марте откроет чартерные рейсы из Москвы в Бари, Ольбию и Пизу

Российская авиакомпания S7 Airlines в начале марта 2021 года откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в среду, 13 января.

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Бари, Ольбию и Пизу. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться следующим образом: по пятницам с 5 марта — Москва–Бари–Москва; по субботам с 6 марта — Москва–Ольбия–Москва, по воскресеньям с 7 марта — Москва–Пиза–Москва.

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранцы, которые имеют право на въезд в РФ.

Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

Россия весной 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции полностью приостановила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.

В августе 2020 года для россиян открылись Турция, Великобритания (по данным на январь 2021 года рейсы временно приостановлены), Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония. В ноябре полеты возобновились в Гонконг, во Францию, в Испанию и Италию, в Эфиопию.