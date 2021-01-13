Уголовное дело возбуждено по факту хищения 22 млн рублей у Минобрнауки

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества с целью присвоения денежных средств Минобрнауки России. Об этом 13 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, в 2018 году 43-летний Михаил Баташан договорился с неустановленными лицами и бизнесменом по фамилии Филин, являвшегося тогда главой компании «Коннект».

Действуя в сговоре подозреваемые, используя несколько фирм, перечислили деньги с расчетного счета указанной фирмы. В итоге Минобрнауки был нанесен ущерб на сумму не менее 22 млн рублей.

В конце декабря Федеральная служба безопасности пресекла хищение государственных средств в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).