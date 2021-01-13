Мьянма заинтересовалась изучением российской вакцины «Спутник V»

Мьянма заинтересовалась изучением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ведет консультации по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Янгоне Антон Анисимов в среду, 13 января.

«Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V». Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения», — сказал он «РИА Новости».

Анисимов отметил, что сейчас налажен прямой диалог и проводятся консультации между официальным российским дистрибьютором вакцины на зарубежные рынки — Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) — и министерством здравоохранения и спорта республики.

Ранее о заинтересованности в «Спутнике V» заявили более 50 стран. В частности, 12 января минздрав Мексики сообщил, что Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может разрешить экстренное применение в стране российской вакцины. В ведомстве отмечали возможность использования до 24 млн доз этого препарата.

В РФПИ указывали, что еще в начале октября в России было заказано 1,2 млрд доз вакцины. Портал Business Insider писал, что «Спутник V» сможет сыграть важную роль в глобальной стратегии вакцинации благодаря простой логистике.

К настоящему времени в в Аргентине и Гвинее препарат официально допустили к применению, началась вакцинация. 100 млн доз должны поставить в Индию, еще десятки миллионов дох — в Бразилию, Узбекистан, Египет и Непал.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его зарегистрировали 11 августа. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели считает, что доверять этой российской вакцине можно хотя бы из-за того, что во время испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания