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Российские банки выступили против объяснения отказов в кредитах

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Российские банки выступили против инициативы обязать их сообщать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду, 13 января, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

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Таким образом кредитные организации отреагировали на законопроект, который предлагает обязать кредиторов давать заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Согласно нынешнему законодательству, банки могут отказать в заключении кредитного договора с клиентом без объяснений.

В АБР поясняют, что раскрывать причины отказов затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Также у банков нет уверенности, что такие разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. Отмечается, что это может привести к росту жалоб заемщиков.

«Скоринговые модели у банков разные: один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, всё превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — цитирует РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко, который подтвердил содержание письма.

В Ассоциации банков отметили, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов: они могут ознакомиться со своей кредитной историей, запросив ее в бюро, дважды в год это можно делать бесплатно, таким образом оценив свою платежную нагрузку.

Представитель Банка России сообщил РБК, что комментарии по законопроекту преждевременны, ЦБ готовит на него отзыв. Аксаков, в свою очередь, сообщил, что документ еще обсуждается.

В начале ноября в Госудму также был внесен законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) кредитных, в том числе ипотечных, каникул. Сообщалось, что, для того чтобы не допустить необоснованных отказов, законопроект вносит в закон «О потребительском кредите (займе)» изменения, согласно которым кредитные организации будут обязаны указывать в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора (договора займа) причины своего несогласия.

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