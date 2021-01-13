Российские банки выступили против объяснения отказов в кредитах

Российские банки выступили против инициативы обязать их сообщать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду, 13 января, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Таким образом кредитные организации отреагировали на законопроект, который предлагает обязать кредиторов давать заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Согласно нынешнему законодательству, банки могут отказать в заключении кредитного договора с клиентом без объяснений.

В АБР поясняют, что раскрывать причины отказов затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Также у банков нет уверенности, что такие разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. Отмечается, что это может привести к росту жалоб заемщиков.

«Скоринговые модели у банков разные: один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, всё превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — цитирует РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко, который подтвердил содержание письма.

В Ассоциации банков отметили, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов: они могут ознакомиться со своей кредитной историей, запросив ее в бюро, дважды в год это можно делать бесплатно, таким образом оценив свою платежную нагрузку.

Представитель Банка России сообщил РБК, что комментарии по законопроекту преждевременны, ЦБ готовит на него отзыв. Аксаков, в свою очередь, сообщил, что документ еще обсуждается.

В начале ноября в Госудму также был внесен законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) кредитных, в том числе ипотечных, каникул. Сообщалось, что, для того чтобы не допустить необоснованных отказов, законопроект вносит в закон «О потребительском кредите (займе)» изменения, согласно которым кредитные организации будут обязаны указывать в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора (договора займа) причины своего несогласия.