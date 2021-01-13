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Названы суммы выплат членам семей погибших моряков судна «Онега»

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Оказание помощи семьям моряков затонувшего судна «Онега» находится на особом контроле правительства России, рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе заседания правительственной комиссии 13 января.

В настоящий момент денежная помощь выплачена 25 получателям на общую сумму 12,4 млн рублей. В течение 30 и 31 декабря 2020 года членам семей всех 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера осуществили страховые выплаты.

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Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования.

Собственником затонувшего судна произведена денежная выплата в размере 500 тыс. рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе произведут дополнительную выплату также в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, собственник затонувшего судна — рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина — окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат.

В свою очередь, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что для оказания помощи семье погибшего рыбака из Архангельска из резервного фонда регионального правительства выделен 1 млн рублей. Предприятие-собственник затонувшего судна, зарегистрированное в Архангельской области, разрабатывает систему оказания адресной поддержки семьям погибших моряков с учетом их индивидуальных потребностей.

Утром 28 декабря «Онега» затонула в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». До 4 января велись поиски 17 человек, они не увенчались успехом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

В Росрыболовстве ранее заявляли, что возможной причиной крушения стало обледенение судна при шторме и несоблюдение техники безопасности.

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