Названы суммы выплат членам семей погибших моряков судна «Онега»

Оказание помощи семьям моряков затонувшего судна «Онега» находится на особом контроле правительства России, рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе заседания правительственной комиссии 13 января.

В настоящий момент денежная помощь выплачена 25 получателям на общую сумму 12,4 млн рублей. В течение 30 и 31 декабря 2020 года членам семей всех 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера осуществили страховые выплаты.

Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования.

Собственником затонувшего судна произведена денежная выплата в размере 500 тыс. рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе произведут дополнительную выплату также в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, собственник затонувшего судна — рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина — окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат.

В свою очередь, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что для оказания помощи семье погибшего рыбака из Архангельска из резервного фонда регионального правительства выделен 1 млн рублей. Предприятие-собственник затонувшего судна, зарегистрированное в Архангельской области, разрабатывает систему оказания адресной поддержки семьям погибших моряков с учетом их индивидуальных потребностей.

Утром 28 декабря «Онега» затонула в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». До 4 января велись поиски 17 человек, они не увенчались успехом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

В Росрыболовстве ранее заявляли, что возможной причиной крушения стало обледенение судна при шторме и несоблюдение техники безопасности.