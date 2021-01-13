Названа причина ДТП с автобусом в Ростовской области

Водитель опрокинувшегося в Ростовской области автобуса не справился с управлением. Об этом в среду, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ростовской области.

«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в ведомости.

Как рассказали «Известиям» источники в экстренных службах, в результате аварии погибли два человека — мужчина и женщина. Еще трое пострадали. Всего в салоне автобуса находились 15 человек.

По данным «РИА Новости», пассажиры автобуса являются гражданами Украины. Среди пострадавших есть ребенок.

Об аварии на 974-м км трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе стало известно ранее в этот же день. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.