Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной

Астрономы открыли самый ранний и далекий квазар во Вселенной. Объект сформировался через 670 млн лет после Большого взрыва, передает телеканал «Известия». Квазар получил название J0313-1806. Объект находится на расстоянии более 13 млрд световых лет от Земли. Он в 1,6 млрд раз массивнее Солнца. Квазар считается самым ярким астрономическим объектом.

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