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Порядка 1,5 млн рублей выделят на борьбу с крысами на вокзалах Коми

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В Коми проведут дезинфекцию девяти железнодорожных вокзалов. Там запланированы мероприятия по дератизации и дезинсекции. На борьбу с грызунами и тараканами из регионального бюджета будет выделено 1 млн 527 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Специалисты будут работать в помещениях вокзалов в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Микуне, Княжпогосте, Сосногорске, Печоре, Воркуте и Инте.

В соответствии с условиями контракта дезинфекцию необходимо проводить в обязательном порядке два раза в квартал или восемь раз в год. Борьба с крысами и мышами обойдется в 398,5 тыс. рублей, борьба с тараканами и другими насекомыми — в 468 тыс. рублей. На профилактическую дезинфекцию направят еще 405,8 тыс. рублей.

Как уточняет ИА «Коминиформ», исполнителю разрешено использовать современные технологии, методы, препараты и оборудование. В зависимости от объектов дезинфекцию проведут либо физическими, либо химическими методами. Речь идет о клеевых ловушках, механических капканах, клеевых листах, отравленных приманках, инсектицидах и дезинфектантах.

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