В МИД РФ оценили влияние сноса памятника Коневу на взаимоотношения с Чехией

Москва не рассматривает ситуацию со сносом памятника маршалу Ивану Коневу как повод для пересмотра Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Об этом в среду, 13 января, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля», — цитирует его «РИА Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства указал на то, что демонтаж памятника властями Чехии является нарушением положений двустороннего договора.

«На это мы неоднократно обращали внимание Праги, в том числе предложив летом 2020 года провести соответствующие двусторонние консультации. Они, к сожалению, до сих пор не состоялись. Рассчитываем, что наши чешские партнеры предложат разумный компромисс, который станет достойным решением созданной не нами проблемы», — добавил Тяпкин.

3 апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. В Москве негативно восприняли данный поступок. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражает сожаление и рассчитывает на восстановление памятника, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно. В конце месяца Чехия заявила о готовности вести переговоры с Россией о передаче Москве памятника в соответствии с договором от 1993 года.

Маршал Конев командовал 1-м Украинским фронтом, который освободил Прагу от нацистских оккупантов 9 мая 1945 года. Памятник советскому военачальнику был открыт в 1980-м, к 35-летию Победы.