Продажи авто в Великобритании упали до минимума за 18 лет

Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании упали до минимального показателя с 1992 года. В 2020 году показатель снизился на 29%. Это эквивалентно $27,8 млрд, передает телеканал «Известия». За прошлый год зарегистрировано более 1,6 млн машин. Автосалоны не работали весной и осенью из-за пандемии.

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