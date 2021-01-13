Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве еще 6870 человек вылечились от COVID-19 за сутки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Мир
Более 48,8 тыс. беженцев вернулись в Карабах
Общество
МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина
Интернет
YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней
Культура
Netflix пообещал еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году
Общество
В ряде районов Оренбургской области отменили занятия в школах из-за морозов
Мир
Четыре китайских корабля вошли в район спорных с Японией островов
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке

Продажи авто в Великобритании упали до минимума за 18 лет

0
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании упали до минимального показателя с 1992 года. В 2020 году показатель снизился на 29%. Это эквивалентно $27,8 млрд, передает телеканал «Известия». За прошлый год зарегистрировано более 1,6 млн машин. Автосалоны не работали весной и осенью из-за пандемии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021