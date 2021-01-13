Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС. В силу вступило соглашение между странами-участницами, сообщает телеканал «Известия». Рабочий стаж будет суммироваться. Пособие будут выплачивать так, как при работе в одной стране. Разработан механизм «экспорта» пенсий. По мнению экспертов, мера будет способствовать легализации рынка ­— мигрантам выгоднее будет оформить официальный договор.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.