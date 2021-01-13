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СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Буйнакске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду, 13 января.

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Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На данный момент проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за работу водопроводных сетей и контролируют качество подаваемой населению воды. Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды для последующего экспертного исследования, добавили в ведомстве.

По версии СК, в период с 9 по 12 января в ГБУ РД «Детская городская больница» Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них была повышена температура, наблюдались рвота и диарея. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь.

По последним данным республиканского Минздрава на 13 января, в больнице с отравлением лежит 71 человек, в том числе 61 ребенок.

В городе проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. На месте работают специалисты регионального минздрава, эпидемиологи и инфекционисты ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова».

Ранее в СК назвали предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду из-под крана.

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов, но не исключил и версию отравления водой.

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