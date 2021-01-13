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Задержан подозреваемый в краже археологических находок из института РАН

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Полиция задержала подозреваемого в краже археологических находок из научного института на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 13 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска санкт-петербургского главка на Невском проспекте задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города. В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга», — отметила Волк.

По версии следствия, задержанный причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Кражи были совершены в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года.

При обыске у подозреваемого изъяли орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, который хранился в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн рублей. Мужчина задержан.

Сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной поступило в полицию 6 января. Сотрудница института сообщила, что неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения, затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий. Примерная сумма ущерба составила около 5 млн рублей, пишет «Газета.ру».

В начале ноября директор Российского государственного военно-исторического архива Александр Приютов заявил в полицию о пропаже ценной исторической бумаги. По факту обращения была начата доследственная проверка.

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